Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan Cristiano Ronaldo yorumu: "Geri dönüşü yok"

Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı çarpıcı röportajın ardından Old Trafford'da geri dönüşünün olmadığını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, 37 yaşındaki forvetin Morgan ile yaptığı sansasyonel röportaja yanıt verdi.

Ferdinand, eski meslektaşının Old Trafford'dan ayrılmak istediğini ve Düşler Tiyatrosu'na artık geri dönüşün olmadığını söyledi.

Ne söylendi?

Five with Vibe'a konuşan Ferdinand, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bu durumdan oldukça eminim. Bitti. Manchester United ile olan aşk ilişkisi bitti. Defter kapandı, kulübü kötü bir duruma düşürdü. Kulüpteki herkes Ronaldo'yu tutmak istese de, onun söylediklerinden sonra şimdi bunu yapamazlar.

"Burada oturup Cristiano Ronaldo'yu savunamazsınız çünkü derinlerde bir yerde gerçeği biliyorum.

"Bunların hepsi, onun kulüpten ayrılması için yapıldı. Geri dönmek istediğini sanmıyorum, bu kesin ve bence bunların hepsi bu nedenle üretildi. Ayrılmak istiyor."

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Ferdinand, Portekizli yıldız ile toplamda altı sezon aynı soyunma odasını paylaştı. United, bu süreçte üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup, iki Lig Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı.

Ferdinand'ın yanı sıra bir başka yorumcu Jamie Carragher da United'a, Ronaldo'yu göndermesi için çağrıda bulundu.

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Ronaldo'yu ne bekliyor?

Geçen yazdan beri Ronaldo'nun Old Trafford'dan ayrılmak istediği açıktı. Bu röportajın ardından ona karşı çıkan birçok eski oyuncu, yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.

Bunun için tek engel, Ronaldo'nun yüksek maaşı ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinden herhangi birinin onu isteyip istemeyeceğinin belirsiz olması.