Kırmızı Şeytanlar'ın efsane ismi, oyuncunun yeteneğine olan güvenini yitirmedi.

NE OLDU? Sabitzer, 2021'de RB Leipzig'den Bundesliga'nın son şampiyonuna katıldı. Ancak Münih'te 54 maçta, sadece dört gol katkısıyla eski performansından uzak bir görüntü çizdi.

United'ın 28 yaşındaki oyuncu için yaptığı hamle, Arsenal'ın eski yıldızı Paul Merson tarafından Bayern'den kiralanan "dördüncü sınıf bir oyuncu" olarak nitelendirildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın efsane oyuncularından birisi olan Ferdinand ise, özellikle Leipzig'deki etkileyici bir performans gösteren oyuncu hakkında kötümser değil.

NE SÖYLEDİLER: United'ın efsanesi FIVE YouTube kanalına "Geldiği için kesinlikle çok memnunum" dedi ve şunları ekledi:

"Eriksen'in yerine kısa vadeli bir değişiklik yapmaya çalışsaydım, alacağım oyuncu Sabitzer olurdu.

"RB Leipzig'deyken bu oyuncuyu çok fazla izledim ve sansasyoneldi. Takımın ayrılmaz bir parçasıydı.

"Evet, Bayern'e gitti ve orada istikrarlı bir şekilde oynayamadı, ama onun yerine oynayan futbolcular çok kaliteliydi.

"United için gerçekten iyi bir oyuncu. Büyük maçlarda, Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamış deneyimli bir oyuncu.

"Benim için [Paul Merson'ın yorumları] bu yorumlar, onu oynarken görmemiş insanların yaptığı yorumlara benziyor.

"Bu adamlar futbol oynamayı biliyor. Bu tür oyuncular aptal değil. Aptal olsa, Bayern Münih gibi bir takıma imza atamaz.

"O gerçekten çok iyi bir futbolcu. Manchester United daha iyisini yapamazdı bence."

BÜYÜK RESİM: Christian Eriksen, ayak bileğindeki sakatlık sorunu nedeniyle Nisan ayına kadar takımdan ayrı kalacak.

Eriksen'in sakatlık haberinin, transferin son gününde gelmesiyle United'ın uygun bir yedek bulmak için çok az zamanı vardı.

Sabitzer'in, geçtiğimiz yaz takıma katılan Casemiro gibi harika bir performans sergilemesini bekleyecekler.

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SABITZER İÇİN SIRADA NE VAR? United, Sabitzer transferini resmen duyurdu. Bu durum, Avusturyalı oyuncunun muhtemelen Çarşamba günkü Nottingham Forest maçında sahada olabileceği anlamına geliyor.

Ve Cumartesi günü, Premier Lig'deki Crystal Palace maçında da takımdaki yerini alabilir.