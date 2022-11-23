Manchester United efsanesi Paul Scholes'tan Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasına tepki: "Görev tamamlandı, kimse gönülsüz değil"

Efsane oyuncu, Portekizli süperstarın takımdan ayrılmasından memnun değil.

NE OLDU? TalkTV'de Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından United, karşılıklı anlaşma yoluyla Portekiz süperstarıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün bu sezon yarardan çok zarara yol açmış gibi görünen bir oyuncuyu bırakma kararına tepki gösteren Scholes, bu konudaki kararını açıklamak için sosyal medyayı kullandı.

NE SÖYLEDİLER: Daha sonra sildiği bir Instagram gönderisinde, United efsanesi şöyle yazdı:

"Görev tamamlandı… Kimse gönülsüz değil!" Scholes'un tepkisi, sezon boyunca Ronaldo'yu destekleyen eski takım arkadaşları Roy Keane ve Rio Ferdinand'ın tepkisiyle çelişiyor.

Ancak kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne Rooney de karara şaşırmadığını itiraf etti.

BÜYÜK RESİM: 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği gün, United'ın sahiplerinin, önümüzdeki aylarda Manchester'da bir değişim dönemi olacağı için kulübü satmayı düşündükleri açıklandı.

Öte yandan Ronaldo, yeni yıl için seçeneklerini değerlendirirken Burnley Menajeri Vincent Kompany, şaka yoluyla Portekizli süperstarı takımında görmek istemediğini belirtti.

İKİ FOTOĞRAFTA:

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo'nun artık bir kulübü olmadığı için tüm odak noktası Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki macerasında olacak.

Perşembe günü, H Grubu açılış maçında Gana ile karşılaşacaklar.