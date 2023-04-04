Kırmızı Şeytanlar'ın efsane oyuncusu, bazı meseleleri her yönüyle ele almayı seviyor.

NE OLDU? Manchester United, Kasım 2022'de Portekizli süperstar Ronaldo ile yollarını ayırdıktan sonra Ocak ayındaki transfer döneminde hücum saflarını güçlendirmek için harekete geçti.

O dönem Beşiktaş'ta görev yapan Weghorst, kiralık olarak kadroya katıldı, ancak Hollandalı forvet asla Old Trafford'daki klasik iyi bir 9 numara tartışmalarına son veremedi.

Ve 19 maçta sadece iki gol kaydederek eleştirilerin 1 numaralı hedefinde oldu. Bunun üzerine United efsanesi Neville, Hollandalı golcünün takıma Ronaldo'dan daha faydalı olduğunu açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Ronaldo, Manchester'da geçirdiği süre boyunca daha fazla gol katkısında bulundu, fakat Neville, Sky Sports'a Weghorst'un Ronaldo'dan neden daha yararlı olduğunu anlattı:

"Onun iyi bir yer tutucu olduğunu düşünüyorum, ama United, taraftarların isteyeceği bir forvete yatırım yapmadı. Bu deney durmalı artık, Weghorst artık tam anlamıyla kendisini göstermeli.

"Ronaldo artık kulüpte değil, Ronaldo'nun 19 maça başlamasına karşın onun da 19 karşılaşmaya başladığını görüyorsunuz.

"Weghorst'un 12 galibiyeti, dört beraberliği, üç mağlubiyeti var, ancak sadece iki gol attı, fakat takımı 37 gol kaydetti.

"Ronaldo'nun 19 maçına bakarsak 9 maç kazandılar, üç kez berabere kaldılar ve 7 maç kaybettiler. Ronaldo 11 gol atmasına rağmen takımı 23 gol atabildi. Bunlar çok büyük farklar.

"Manchester United forveti olmak için yeterince iyi değil, ama Weghorst'un Ronaldo'dan daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda kesinlikle Ronaldo'dan daha iyi. Bu da futbolun tuhaflığı.

"Ayrıca Ronaldo'nun tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğuna da inanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Neville, bu sezon United'ın Carabao Kupası zaferine ulaşmasına yardımcı olan Weghorst'un Erik ten Hag'ın planlarında önemli bir yer tutmasının nedenlerini ekledi:

"Bence en nihayetinde, Ronaldo'nun takımdan gönderilmesinin en büyük nedeni takımdaki genel istatistiklerdi.

"Weghorst'un futbolculuk anlamında Ronaldo'nun kramponlarını bile bağlayamayacağına inanıyorum.

"Ancak istatistiklere baktığımızda durumlar farklı. Aynı takım arkadaşlarıyla aynı dönemde oynadıklarını göz önüne aldığımızda Weghorst'un istatistikleri gayet net..."

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SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham'ın yıldızı Harry Kane ve Napoli'nin bu sezon etkileyici bir form gösteren golcüsü Victor Osimhen'le ilgilendiği biliniyor.

United'ın bir sonraki transfer döneminde, kendisini tüm dünyaya kanıtlamış bir yıldız forvet için astronomik bir ücret harcaması bekleniyor.