Manchester United efsanesi Gary Neville, Ronaldo hakkında konuştu: "Ten Hag'ın başka seçeneği yoktu"

Ronaldo, Manchester United'ın ana tartışma konusu olmaya devam ediyor. Gary Neville, Ronaldo için Ten Hag'ın başka seçeneği kalmadığını söylüyor.

Portekizli yıldızın geleceği hakkında tartışmalar sürüyor.

Gary Neville, Erik Ten Hag'ın kararlarını destekliyor.

NELER OLDU? Tottenham galibiyeti ve Chelsea maçıyla verimli bir hafta geçiren Manchester United'da Cristiano Ronaldo gündemi devam ediyor. Tottenham maçında yedek kulübesinden erken ayrılarak maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Portekizli yıldız, yeni bir tartışma konusu yarattı. Eski takım arkadaşı ve Manchester United efsanesi Gary Neville, bu kez Ronaldo'yu desteklemedi ve Ten Hag'ın kararlarını savunduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'da gündemi değerlendiren Neville, "Erik ten Hag'ın başka seçeneği yoktu. Cristiano ikinci kez sahadan ayrıldı, bunu yapamazsınız."

"Takım arkadaşlarına saygı duyduğunu ve bazen anın sıcaklığıyla yanlış bir yaptığını söyleyen Instagram paylaşımı, sezon öncesinde transfer olmak istemesi... Böyle şeyler yapmaya başladığınızda, muhtemelen ayrılmanız gerekir. Bu karmaşık bir son ve Ten Hag kontrolü sağlamaya çalışıyor."

Getty Images

Getty Images

Getty Images



RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesini ön saflarda temsil edecek olan Ronaldo'nun Ocak ayı transfer döneminin sonuna kadar hâlâ bir Manchester United oyuncusu olup olmayacağı henüz belli değil.