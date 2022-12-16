Kırmızı Şeytanlar, dev turnuvanın Hollandalı yıldızını kadrosuna katmayı amaçlıyor.

NE OLDU? The Telegraph'a göre, Katar'da üç gol atan ve Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Gakpo, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini fesheden Manchester United ile sözleşme imzalayacak.

Haberde, Erik ten Hag'ın bu kış transfer döneminde Hollandalı oyuncuyu istediğini yönetim kuruluna belirttiği yazılırken yönetimin de bu transfer için istekli olduğu ifade edildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın, Gakpo için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulanıyor.

NE SÖYLEDİLER: United şunları söyledi: “Evet, ocak ayında bir forvet oyuncusuyla sözleşme imzalamak istiyoruz, ancak yalnızca doğru oyuncuyu bulduğumuzda bunu yapacağız.

"Bu transferi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız!"

Gakpo, yaz aylarında İngiltere'ye transferini tamamlayamadığı için Kırmızı Şeytanlar'a katılma şansını kaçırdı.

"Manchester United'ı düşündüm, ama bu olmadı. Ve şüphelenmeye başladım. Leeds geldi. Oraya gitmeli miyim? Diye de düşündüm.

"Şimdi her şeyi bekliyorum. Manchester United'dan henüz haber almadım. Onlar geldiğinde, bunu düşüneceğim."

BÜYÜK RESİM: United, yaz aylarında Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi 85 milyon Sterlin'lik bir ücret karşılığında kadrosuna kattı.

Gakpo'nun o sırada öncelikli olduğu açıktı, ama şu anda artık Ronaldo da olmadığı için Ten Hag, açıkça daha fazla hücum gücüne ihtiyaç duyulduğunu hissediyor.

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GAKPO İÇİN SIRADA NE VAR? PSV, 7 Ocak'a kadar Eredivisie'de oynamayacak, o zamana kadar Gakpo çoktan Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyebilir.