Manchester United, Dünya Kupası'nda sürpriz peşinde

Hollandalı Crisencio Summerville, şu dönemde Avrupa’nın büyük kulüpleri tarafından en çok aranan oyunculardan biri haline geldikten sonra, yaz transfer piyasasında gündemi süslemeye devam ediyor.

West Ham United'ın İngiltere'nin ikinci ligi olan "Championship"e düşmesinin ardından, Londralı kulüp, yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Bunların başında, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya ve İsveç'e attığı iki gol de dahil olmak üzere etkili gollerle dikkatleri üzerine çeken Sammerville yer alıyor.

"CaughtOffside" sitesinin kaynaklarına göre, Manchester United, mevcut transfer döneminde Marcus Rashford'un Old Trafford'dan kesin olarak ayrılması ihtimalini telafi etmek için Hollandalı kanat oyuncusunu hücum seçenekleri arasına alıyor.

Ancak bu transfer, "Kırmızı Şeytanlar" için kolay görünmüyor; zira West Ham, oyuncuyu bırakmak için 50 milyon sterlin talep ediyor ve bu rakam, özellikle de önceliğinin orta sahayı yeniden yapılandırmak olduğu düşünülürse, Manchester United yönetimi tarafından şu anda yüksek bulunuyor.

Bu bağlamda, İngiliz kulübü, Summerville’in West Ham’daki takım arkadaşı Matheus Fernandes’i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fernandes, teknik yönetimin bu yaz dönemi için en önemli hedefi olarak görülüyor.

Sammerville’e olan ilgi sadece Manchester United ile sınırlı değil; İtalyan kulüpleri Napoli ve Milan da oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Paris Saint-Germain ise onunla sözleşme imzalama olasılığını görüşmek üzere West Ham ile temasa geçti bile.

Haberlere göre, Fransa şampiyonu yaklaşık 43 milyon sterlin tutarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor ve Sammerville ile Fernandes’i birlikte içeren, toplam değeri 130 milyon sterline ulaşabilecek bir çift transfer anlaşması yapma olasılığını da değerlendiriyor.

Roma ise oyuncuyu transfer etmek için yarışa katıldı ve West Ham’ın mali taleplerinde gösterebileceği esnekliği kendi lehine kullanabilecek gibi görünüyor. Bazı kaynaklar, İngiliz kulübünün Sammerville’i 30 ila 40 milyon sterlin arasında bir bedel karşılığında satmayı kabul edebileceğini belirtiyor; bu durum, İtalyan kulübünün yönetimini daha ciddiyetle harekete geçmeye teşvik etti.

Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi ve kadrosunu fark yaratabilecek oyuncularla güçlendirme isteği göz önüne alındığında, Samerville'in İtalya ligine transfer olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor; özellikle de oyuncu, takımının küme düşmesinin ardından Championship'te oynamak istemediği için.

Sammerville’in West Ham ile olan sözleşmesi 2029 yazına kadar sürse de, kulübün karşı karşıya olduğu mali baskılar ve oyuncunun en üst seviyede rekabet etmeye devam etme isteği, mevcut transfer döneminde ayrılmasının son derece olası bir ihtimal haline getiriyor.

Önümüzdeki haftalarda, yaz transfer döneminin en çok beklenen transferlerinden biri olan Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Manchester United, Paris Saint-Germain ve Roma arasında yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor.