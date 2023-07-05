Premier Lig devi Manchester United, David De Gea'nın yerini iyi bir kaleciyle doldurmanın planlarını yapıyor.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre, Kırmızı Şeytanlar kaleci arayışını hızlandırdı ve Inter'e bonuslar da dahil olmak üzere 39 milyon Sterlin'lik (50 milyon Euro) sözlü bir teklif sundu.

Ancak teklif, Inter'in belirlediği 50 milyon Sterlin (60 milyon Euro) değerine yakın değil ve bu nedenle iki kulüp arasında bir anlaşma henüz yok.

BÜYÜK RESİM: Onana, Manchester United'a transfer olmaya can atıyor ve Inter, bu talepleri kabul etmesini bekliyor.

Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi geçen Cuma gece yarısı sona erdikten sonra serbest kalan David de Gea'nın yerine geçecek.

VE DAHA FAZLASI: Al-Nassr'ın da Onana'yı transfer etmek istediği ve 27 yaşındaki kaleciyi yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardığı aktarılıyor.

Suudilerin ona olan ilgisi artarken başarılı kaleci, bu yaz öncelikli transferlerinden biri olduğu için United'ın hızlı hareket etmesi gerekecek.

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