İngiliz forvete hiç olmadığı kadar yakın olan Kırmızı Şeytanlar, bonservis fiyatını da düşürecekler.

NE OLDU? Manchester United, bir süredir radarında olan Tottenham'ın yıldız forveti Kane'i takımın yeni 9 numarası yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı için 2023 yazında yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar ve ona, hiç olmadıkları kadar yakınlar.

Durum böyle olunca, kış transfer döneminde Beşiktaş'tan takıma dahil olan Wout Weghorst'a da yol görünmüş oluyor.

Ve United, hayallerini süsleyen gerçek 9 numarasına kavuşmak için gün sayıyor.

BÜYÜK RESİM: The Sun, United'ın Kane'in temsilcileriyle görüştüklerini ve aldıkları yanıtla cesaretlendiklerini yazdı.

Tottenham, Premier Ligi ilk dördün dışında bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Kane'in United formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Tottenham'ın 2024 yılına kadar sözleşmeli futbolcusu olan 29 yaşındaki yıldız forvet için istediği 121 milyon Dolar'lık fiyatı düşürmesi bekleniyor.

İngiliz golcüyü isteyen ekipler arasında Alman devi Bayern Münih de bulunuyor, ancak Kırmızı Şeytanlar'ın şansı daha yüksek görünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Kane, Spurs'ün tüm zamanların en skorer ismi olma onuruna şimdiden ulaştı ve artık büyük kupalar kazanmak isteğini gizlemedi.

Yıldız forvetin sözleşmesinin 2024 yazında biteceği düşünüldüğünde, 2023 yazında Tottenham'dan ayrılması oldukça muhtemel görünüyor.