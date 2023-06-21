Chelsea’den ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mason Mount’un bonservis bedeli 60 milyon sterlin olarak belirlendi.

Erik ten Hag yönetiminde gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşamak isteyen Manchester United, gelecek sezona nispeten daha dar bir kadroyla girmek isteyen Chelsea’nin yıldızı Mason Mount için resmi teklifini yaptı.

United’ın bu transfer için 50 milyon sterlin önerdiği ifade edilirken, Londra ekibinin beklentisi ise 60 milyon sterlin ve çeşitli başarı bonusları oldu.

The Athletic’te yer alan habere göre Manchester United’ın teklifine ek olarak 60 milyon sterlin ve 5 milyon sterlinlik bonus talep eden Chelsea, bu teklifin gelmesi halinde Mount’un satışına onay verecek.

Ayrılık talebini bildirdi

Chelsea’nin bu kararında oyuncunun ayrılık talebini yönetime iletmesi oldukça etkili olurken, buna rağmen değerinden daha düşük bir satışa izin verilmeyecek.

Chelsea ile olan kontratının son senesine giren Mount, bu yaz takımdan bonservisiyle ayrılmaması halinde gelecek yaz bedelsiz bir transfer yapabilecek. Chelsea altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Chelsea formasıyla üç gol atarken, en iyi dönemini Premier Lig’de sezonu 11 gol ve 10 asistle tamamladığı 2021-2022 sezonunda geçirmişti.