Manchester United'ın kiralık olarak İspanya'ya gönderdiği Greenwood'a rekor kırmak için bir hafta yetti.

21 yaşındaki forvet, Old Trafford'da bir geleceğinin olmadığını öğrenmesinin ardından İspanya'ya gitti. United'la 2025'e kadar sözleşmesi devam edecek, ancak 2022 yılının Ocak ayından bu yana Premier Lig devinin formasını giyemedi.

Bunun nedeni, tecavüze teşebbüs, saldırı ve zorlayıcı kontrol şüphesiyle tutuklanmasının ardından uzun süredir devam eden bir iç soruşturydı.

Bu suçlamalar Şubat 2023'te düşürüldü ve Greenwood'un profesyonel kariyerine devam etmesine izin verildi.

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Ne oldu?

Sezonluk bir kiralama anlaşmasıyla La Liga ekibi Getafe'ye transfer oldu ve Daily Mail'e göre, transferinden bir hafta sonra rekor kırdı.

12 numaralı Greenwood formaların satışı, kulüp tarihindeki diğer tüm oyunculardan daha fazla talep gördü ve bu anlamda kulübün, bir hafta içinde satılan en fazla forma rekorunu kırmayı başardı.

İngiliz futbolcunun imza törenine yaklaşık 4.000 taraftar katıldı ve Pazar günü Osasuna karşısında ilk maçına çıkabilir.

Greenwood, Getafe başkanıyla yemek yerken United, onun İspanya'daki konaklamasını, 7/24 ulaşılabilir bir tercümanı, arkadaş ve aileden gelen düzenli ziyaretleri finanse ediyor.