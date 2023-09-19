Manchester United'da kaos: 4 futbolcu soyunma odasında birbirine girdi!

Premier Lig'in köklü ekibi Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor.

NE OLDU? Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in, kulübün Brighton'a karşı 3-1'lik yenilmesinin ardından soyunma odasında Scott McTominay ile karşı karşıya geldiği ve takım içerisinde bir kaos çıktığı bildirildi.

Yaşanan tartışmanın sadece orta sahadaki ikili arasında olmadığı aktarılırken Lisandro Martinez ve Victor Lindelof arasında da sözlü tartışmanın olduğu ve bu ikilinin, zor bir şekilde sakinleştirildiği ortaya çıktı.

Soyunma odasında büyük bir gerginlik yaşanırken 4 futbolcunun birbirine girmesinin ardından Hollandalı teknik direktör devreye girmek zorunda kaldı.

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The Sun'a göre, son olarak müdahale edip düzeni sağlamak zorunda kalan kişi menajer Erik ten Hag oldu.

BÜYÜK RESİM: Kırmızı Şeytanlar, 2023-24 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve Premier Lig'deki ilk beş maçının üçünü kaybetti.

Bu kaosa ek olarak Ten Hag'ın yakın zamanda Jadon Sancho ile yaşadığı bir anlaşmazlık da takım içindeki huzuu bozdu.

Hollandalı menajer, yaşanan anlaşmazlık sonrasında İngiliz futbolcuyu kadro dışı bırakarak takımdaki diğer oyunculara da gözdağı vermişti.

Öte yandan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'ye de kendisine yönelik aile içi şiddet iddiaları nedeniyle izin verildi.

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SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşacaklar.