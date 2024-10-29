Manchester United'da Erik ten Hag'ın yerini alacak isim belli oldu

Erik Ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı.

Manchester United'da Erik ten Hag dönemi bitti

Yeni menajer Ruben Amorim oldu

Amorim için bonservis ödeyecekler

NE OLDU? Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United'da yeni menajer belli oldu. Kırmızı Şeytanlar, Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı. İngiliz devi, Amorim için Portekiz temsilcisine 10 milyon bonservis ödeyecek.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Ruben Amorim'in ismi Arne Slot göreve gelmeden önce Liverpool'la da geçmişti. Portekizli teknik direktörün kariyerinde iki Portekiz Ligi, üç Portekiz Kupası ve bir Portekiz Süper Kupası bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: West Ham'a konuk olan Manchester United, rakibine 2-1 mağlup olmuş ve bu sezonki 4. yenilgisini almıştı. Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Kırmızı Şeytanlar'da kötü fatura Erik ten Hag'a kesildi. The Sun'ın haberine göre, Manchester United, Erik ten Hag'a 18 milyon euro tazminat ödeyecek.

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Manchester United'ın başında 184 maça çıkan Erik ten Hag, 72 galibiyet - 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturdu. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Manchester United, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve Avrupa'da galibiyetle tanışamamıştı.