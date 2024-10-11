Manchester United'da Altay Bayındır - Erik ten Hag krizi: "Birçok oyuncuyu olumsuz etkiledi"

Manchester United'da Altay Bayındır ile Erik ten Hag arasındaki krizin, birçok oyuncuyu olumsuz etkilediği söyleniyor.

Altay Bayındır forma şansı bulamıyor

Erik ten Hag ile yaşadığı krize dikkat çekildi

Manchester United soyunma odasındaki sorun ne?

NE OLDU? Manchester United, Altay Bayındır'ı geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Andre Onana'nın gerisinde kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır hakkında İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Football Insider'ın haberine göre, Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından iki hafta boyunca milli kaleciyle görüşme yapmadı. Söz konusu süreçte Altay Bayındır sadece kaleci antrenörleriyle vakit geçirdi ve Hollandalıyla hiçbir görüşme yapmadı.

Erik ten Hag'ın milli kaleciye karşı sergilediği bu tavır, kadrodaki diğer birçok futbolcuyu endişelendirdi ve yaşananlar soyunma odasında huzursuzluk ortamı yarattı. Manchester United'ın bazı yıldız isimlerinin Erik ten Hag'a karşı inançlarını yitirdiği iddia ediliyor.

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Haberde Hollandalının futbolculara yönelik tavırlarının soru işareti oluşturduğuna dikkat çekildi. Bir yılı aşkın süredir Manchester United forması giyen Altay Bayındır yalnızca İngiltere Lig Kupası ve FA Cup'ta birer maça çıkabildi.