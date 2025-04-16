Manchester United'da Altay Bayındır'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır, İngiliz devinde tam umutlanmışken büyük bir şok yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın gece evinde Olympique Lyon ile karşılaşacak olan Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in kaledeki tercihi belli oldu.

Ruben Amorim ne söyledi?

Ruben Amorim, Lyon ile oynanacak rövanş maçında kalede Andre Onana'ya forma verecek. Portekizli teknik adam, Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bir antrenör ve oyuncu olarak, bu durumdaki bir oyuncuya yardımcı olabilecek şeyler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum.

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Oyuncuları fiziksel olarak hazırlamaktan bahsediyoruz ama aynı zamanda onları zihinsel olarak da hazırlamalı ve yönetmeliyiz.

Bu maçta benim düşüncem Andre Onana'yı oynatmak."

Altay Bayındır umutlanmıştı ama...

Kamerunlu file bekçisi, Lyon ile deplasmanda oynanan ilk maçta yenilen iki golde de büyük hata yapmış ve büyük tepki çekmişti.

Bu hataların ardından Manchester United'ın, Lyon maçının ardından ligde Newcastle United ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır forma giymiş ve milli file bekçisi Premier Lig'deki ilk maçına çıkmıştı.