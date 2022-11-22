Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Kırmızı Şeytanlar ile Portekizli yıldız arasındaki yarım kalan aşk, tatsız sonlandı.

Manchester United'da, Cristiano Ronaldo dönemi resmen bitti. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli süperstarla olan sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

Böylece, yarım kalan hikaye istenmeyen bir şekilde sonlaşmış oldu.

NE SÖYLEDİLER?: Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma ile Manchester United'dan derhal geçerli olmak üzere ayrılacak.

"Kulüp, Old Trafford'da 346 maçta 145 gol atarak yaptığı büyük katkı için kendisine teşekkür ederken kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerini sunuyor.

"Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetimindeki takımın ilerlemesini sürdürmeye odaklanmış durumda.

"Ve sahada başarıya ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edilecek."

United'la olan sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndaki kulüpsüz tek oyuncu oldu.