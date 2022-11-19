Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshederek göndermek istiyor

Portekizli yıldızın Piers Morgan ile yaptığı tartışmalı röportajın ardından Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu göndermek istiyor.

Ronaldo'nun açıklamaları ciddi tepki topladı

Kulüp konuyla ilgili bir harekat başlattı

Sözleşme ihlali nedeniyle kontratı feshedilebilir

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Manchester United, Portekizli yıldızın sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Cristiano Ronaldo'yu tazminat ödemeden takımdan göndermek istiyor.

NE SÖYLENDİ? Manchester United'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar söylenmişti: "Kulüp yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak bu sabah uygun adımlar atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapılmayacaktır"

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, açıklamalarının ardından sözleşmesinin feshedilmesiyle karşı karşıya kaldı. Manchester United'ın eski oyuncusu Gary Neville de olmak üzere birçok kişi, 37 yaşındaki oyuncunun kovulmasını istedi.

TEK FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Ronaldo için Manchester United'da yolun sonu olabilir...

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar süreç sonuçlanana kadar sessiz kalacağını açıkladı ve konuyla ilgili başka açıklama yapmayacaklar.