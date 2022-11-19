Haberler Maçlar
Transfers

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshederek göndermek istiyor

İdil Erin Tetik
10:44 GMT+3 19.11.2022
Cristiano Ronaldo Manchester United 2022-23
Portekizli yıldızın Piers Morgan ile yaptığı tartışmalı röportajın ardından Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu göndermek istiyor.

  • Ronaldo'nun açıklamaları ciddi tepki topladı
  • Kulüp konuyla ilgili bir harekat başlattı
  • Sözleşme ihlali nedeniyle kontratı feshedilebilir

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Manchester United, Portekizli yıldızın sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Cristiano Ronaldo'yu tazminat ödemeden takımdan göndermek istiyor.

NE SÖYLENDİ? Manchester United'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar söylenmişti: "Kulüp yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak bu sabah uygun adımlar atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapılmayacaktır"

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, açıklamalarının ardından sözleşmesinin feshedilmesiyle karşı karşıya kaldı. Manchester United'ın eski oyuncusu Gary Neville de olmak üzere birçok kişi, 37 yaşındaki oyuncunun kovulmasını istedi.

TEK FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Ronaldo için Manchester United'da yolun sonu olabilir...

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar süreç sonuçlanana kadar sessiz kalacağını açıkladı ve konuyla ilgili başka açıklama yapmayacaklar.

Editörün Seçtikleri

Bize Ulaşın
Hizmet Kullanım Şartları
Gizlilik İlkesi

Copyright © 2022 Goal (Türkçe) Her hakkı saklıdır. Goal (Türkçe)'da yer alan hiçbir içerik, Goal (Türkçe)'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.