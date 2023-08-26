Manchester United, Chelsea ve Tottenham, 100 milyon Dolar'lık golcü için karşı karşıya

Premier Lig'in dev takımları, İngiliz golcüyü transfer edebilmek için sıraya girdi.

NE OLDU? Daily Mail'in haberine göre Toney, önümüzdeki haftalarda yeni bir kulüpte oynamak istediğini göstererek menajerini değiştirdi.

Ve Premier Lig kulüplerinin transfer ısrarını daha fazla üzerine çekerek dev takımlarından birinin yolunu tutmak istediğini bir kez daha gösterdi.

Yeni temsilcileri CAA, Jack Grealish'in Manchester City'ye gönderilmesi de dahil olmak üzere son yıllarda Avrupa'nın en büyük transferlerinden bazılarını yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

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BÜYÜK RESİM: Şu anda futbol maçlarında bahis oynamasının ardından uzun süreli men cezasına çarptırılmış olmasına rağmen, Brentford'un en golcü oyuncuyu satmaya istekli olacağına dair hiçbir gösterge yok.

Londra kulübü, forvetinin değerini 100 milyon Dolar olarak belirlerken Manchester United, Chelsea ve Tottenham, Toney'i transfer etmek için pusuda bekliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Toney, 2024'ün başında aldığı cezadan kurtulacak, ancak o tarihten Premier Lig devlerinin yolunu tutabilir.