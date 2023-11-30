"Manchester United cehennemde çöktü" İngiliz basını, Galatasaray'ın geri dönüşünü nasıl yazdı?

Galatasaray, İstanbul'da Manchester United karşısında 2-0'dan geri dönerken İngiliz basını bu maçı nasıl yazdı?

Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Kırmızı Şeytanlar grupta son sırada

İstanbul'da 2-0'dan berabere kaldılar

NE OLDU? Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başarırken Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son sırada kaldı. Andre Onana'nın iki golde yaptığı hatalar ve Kırmızı Şeytanların İstanbul'daki performansı, İngiliz basınında geniş yer buldu.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray ile Manchester United'ın İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı maçın İngiltere'deki yankıları şu şekilde oldu:

The Sun: "Manchester United cehennemde çöktü. Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı"

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Telegraph: "Günahkarların cehenneme gideceğini ve kaleci Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz"

BBC: "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü"

Daily Mail: "Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester'a kâbusu yaşattı"

Manchester Evening News: "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi"

BÜYÜK RESİM: Manchester United, RAMS Park'taki sonucun ardından A Grubu'nda dördüncü sırada kalırken Galatasaray üçüncü sırada yer aldı.