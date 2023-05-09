Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst, Manchester United'ın kendisini çok beğendiğini açıkladı.

NE OLDU? Manchester United, kış transfer döneminde Beşiktaş'tan Burnley'in oyuncusu olarak Hollandalı golcüyle kısa süreli bir kiralık anlaşması yaptı.

Weghorst'un sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunsa da Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı oyuncuyu satın almak istemediğini bildirildi. Ancak, durum şu an itibarıyla söylenenlerden çok farklı...

Wout Weghorst, United için 27 maçta sadece iki gol kaydetti ve Premier Lig ekibi klasik bir 9 numara transferi için harekete geçti.

Ancak Weghorst, Old Trafford'da kalma olasılığının hiç de düşük olmadığı konusunda ısrar etti.

NE SÖYLEDİLER: Weghorst, The Times'a geleceği sorulduğunda şunları söyledi: "Manchester United ile konuşmamızda, kulüptekilerin benden çok memnun olduğunu söyledi.

"United'ın benimle devam etmek istemediği kesinlikle bana iletilmedi. Beni takdir ediyorlar.

"Takım için kesinlikle iyi bir varlık olduğuma inanıyorlar. Elbette medyada farklı şeyler duydum.

"Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Lig ve kupa müsabakalarındaki hedeflerimize odaklanmak zorundayım."

BÜYÜK RESİM: Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca Weghorst, bir forvet ve çalışkan bir 10 numara olarak Erik ten Hag'ın planlarında yer aldı.

Weghorst şunları ekledi: "Ben futbol oynamayı seven bir adamım. Son zamanlarda olduğu gibi oynadığınız maçlar azaldığında, neleri kaçırdığınızı anlıyorsunuz.

"Kulüp beni tutmak istiyorsa, benim için hangi rolü düşündüklerini bilmem gerekiyor."

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SIRADA NE VAR? Weghorst, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca Carabao Kupası zaferi yaşarken FA Cup finalinde bir kupa daha kazanma şansı var.

Ancak her şeye rağmen United'ın forvet transferi yapacağı konuşulurken gündemlerinde Harry Kane ve Victor Osimhen gibi yıldız isimler bulunuyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde, klasik bir 9 numarayı kadrosuna katacağına kesin gözüyle bakılıyor.