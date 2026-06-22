Manchester United, Barcelona’ya kapıyı kapattı

Barcelona, mevcut transfer döneminde yeni bir forvet arayışına girdi ve gözünü Premier Lig’in en dikkat çeken genç isimlerinden birine dikti; ancak Manchester United, Sloven forveti Benjamin Sesko ile ilgili herhangi bir pazarlık girişimine kapıyı kapatarak konuyu çabucak sonuçlandırdı.

"CaughtOffside" sitesinin ortaya koyduğu bilgilere göre, Barcelona yönetimi, Katalan kulübünün hücum hattını güçlendirmek için birincil hedefi olan Arjantinli forvet Julian Alvarez'i transfer etme çabalarının sonuçsuz kalması durumunda, Sisko'yu alternatif seçenekler listesine dahil etti.

Alvarez, Barcelona için hâlâ en çok tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor; ancak İspanyol kulübünün Arjantinli yıldızına sıkı sıkıya sarılması ve onu ancak Barcelona'nın şu anda karşılamakta zorlanabileceği devasa bir maddi teklif karşılığında elinden çıkarmayı reddetmesi nedeniyle, Atlético Madrid ile bir anlaşmaya varmak son derece karmaşık bir görev olarak görünüyor.

Bu karmaşıklık, Barcelona yönetimini transfer piyasasında başka seçenekleri değerlendirmeye itti ve Manchester United formasıyla geçirdiği ilk sezonda dikkatleri üzerine çeken Benjamin Sesko'nun adı doğal olarak gündeme geldi.

Ancak Old Trafford’dan gelen yanıt net ve kesindi. Kulüp, bazı menajerlerden oyuncunun transferi konusunda görüşme olasılığına dair sorular almış olsa da, Manchester United’ın bu oyuncuyu satmaya yönelik hiçbir niyeti bulunmuyor.

Bu tutum, Sisko’nun kulüp içinde sahip olduğu büyük güvenin bir yansımasıdır; teknik direktör Michael Carrick, onu Manchester United’daki uzun vadeli teknik projesinin temel direklerinden biri olarak görmektedir.

İngiliz kulübü, Leipzig'den gelen Sloven forvetle sözleşme imzalamak için büyük yatırımlar yapmıştı ve ilk sezonunda sergilediği performansın ardından yönetim, onun uzun yıllar boyunca takımın hücum hattına liderlik edebileceğine ikna oldu.

Bu nedenle Manchester United, Cisko’yu “satılamaz” oyuncular kategorisine dahil ediyor ve şu an için onu satma seçeneğini gündeme getirmiyor.

Bu sezon Cisko, çeşitli turnuvalarda 30 maça çıktı; bu maçlarda 1635 dakika sahada kaldı, 11 gol attı ve bir asist yaptı. Ayrıca 51 şut çekti; bunların 34'ü kale direkleri ve üst direk arasına isabet etti.

Manchester United’ın transfer piyasasındaki hamleleri, kulübün oyuncuya duyduğu güveni teyit ediyor; zira kulüp, Sisko’ya destek olmak ve ona hücumda daha fazla yardım sağlamak amacıyla ek bir forvet arıyor, onun yerine geçecek birini bulmak için değil.

Rasmus Høiland’ın ayrılması ve Joshua Zirkzee’nin geleceğine dair belirsizlik, Sloven forvetin takım içindeki önemini artırıyor. Bu durum, Sisko’dan vazgeçme fikrini söz konusu bile olamaz hale getiriyor; zira bu, kulübü hücum hattını tamamen yeniden kurmaya zorlayacaktır.

Öte yandan, oyuncu ayrılma konusunda herhangi bir istek göstermiyor. Raporlara göre Sisco, Old Trafford’da kendini rahat hissediyor, Michael Carrick’in yönetiminde çalışmaktan keyif alıyor ve şu an için yeni bir deneyime atılmayı düşünmüyor.

Bu nedenle, Barcelona’nın ilgisi, transfer anlaşmasına dönüşebilecek gerçek bir girişimden ziyade, daha çok oyuncunun potansiyelini takip etmek ve takdir etmekten ibaret gibi görünüyor.

Manchester United’ın katı tutumunda ısrarcı olması nedeniyle, müzakerelerin başlamasına dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Bu durum, Benjamin Sisco’nun geleceğinin şimdilik kesinleştiğini ve Old Trafford’da takımın gelecekteki en önemli oyuncularından biri olarak kariyerine devam edeceğini gösteriyor.