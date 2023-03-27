Klasik bir dokuz numara arayışını sürdüren Kırmızı Şeytanlar, aradıkları golcüyü İtalya'da buldu.

Danimarka’nın son dönemde yetiştirdiği en önemli oyunculardan birisi olan Rasmus Höjlund, Manchester United'ın radarına girdi.

Bu transferin yapılmasını kulüpte en çok isteyen kişiyse Kırmızı Şeytanlar’ın hocası Erik ten Hag…

Ne konuşuluyor?

Fichajes’e göre Manchester United, önümüzdeki yaz transfer döneminde Rasmus Höjlund'u kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacak.

İngiliz devinin transfer etmek istediği Rasmus’un, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmesi var. Ancak oyuncu da bir Manchester United hayranı olduğunu söyleyerek bu transfere yeşil ışık yaktı.

”Manchester United hayranıyım"

Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, "Manchester United'ın büyük bir hayranı olduğum gerçeğini saklamayacağım.

“Bu yüzden, kişisel olarak bu transfer benim için en önemli şeylerden biri olur” diyerek Kırmızı Şeytanlar’a katılmak istediğini açıkça belirtti.

Tüm bu haberlere rağmen Atalanta’nın, genç oyuncusunu bırakmaya niyetinin olmadığı aktarılıyor.

Danimarkalı oyuncunun şu anki piyasa değeri 60-70 milyon Euro arasında değişiyor ve ilerleyen dönemde bonservis bedelinin daha da artacağı düşünülüyor.

Bu nedenle Atalanta, Danimarkalı oyuncusunu bırakmaya yanaşmıyor ve özellikle Rasmus, hocası Gian Piero Gasperini'nin gözdeleri arasında yer alıyor.

Danimarkalı oyuncu, bu sezon Atalanta formasıyla 33 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 5 asist yaptığı için "Danimarkalı Haaland" olarak lanse ediliyor.

Rasmus, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Danimarka Milli Takımı’yla oynadığı 2 maçta 5 gol atarak göz kamaştırdı.

Böylece Manchester United, gelecek sezon takımdan gönderilmesi beklenen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst'un yerini, "Danimarkalı Haaland" lakaplı golcüyle dolduracak.