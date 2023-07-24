Manchester United, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor ama büyük bir sorun var

Manchester United, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den kadrosuna katarak kalesini güçlendirmek istiyor ama ortada bir sorun var.

Manchester United 1 numara için Onana'yı transfer etti

İkinci kaleci arayışında

Gözüne Altay Bayındır'ı kestirdi

NE OLDU? Manchester United kısa bir süre önce Inter'den Andre Onana'yı transfer etti ancak radarına aldığı Altay Bayındır'ı da transfer etmek istiyor.

BÜYÜK RESİM: Manchester United her ne kadar Altay Bayındır'ı istese de henüz 25 yaşındaki milli eldiven, Premier Lig'e gelmesi halinde düzenli forma şansı bulamayacak. Kısa bir süre önce Andre Onana'yı transfer eden Kırmızı Şeytanlar şimdi ikinci kaleci arayışında. Altay Bayındır'ı isteyen Ajax gibi başka kulüpler de var. Ancak 25 yaşındaki milli kaleci, Fenerbahçe'deki günlerinin sonuna geliyor gibi görünüyor.

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AA

SIRADA NE VAR? Manchester United, Altay Bayındır'ı isterken bir taraftan da Japon kaleci Zion Suzuki'yi izliyor. Kırmızı Şeytanlar kaleyi güvence altına almaya ve kadro için iyi bir rekabet sağlamaya kararlı.