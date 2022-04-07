Manchester United, Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag ile anlaşmaya yakın

Erik ten Hag, Manchester United'ın yeni menajeri olmaya yakın.

GOAL, Hollandalı'nın kalıcı olarak Ole Gunnar Solskjaer'in yerini alacak adayların kısa listesinin başında olduğunu ve anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalışmak için daha fazla görüşmenin yapıldığını biliyor.

Kulüp kaynakları, yeni menajer görşmlerinin devam etmekte olduğu ve hiçbir anlaşmanın tamamlanmadığı konusunda ısrar ediyor.

Ne biliyoruz?

Son milli ara sırasında United, bir sonraki menajeri bu sezon bitmeden tamamlama umuduyla görüşmeleri hızlandırdı.

Kulüp, transfer hedefleri konusunda son sözü söylemek ve sezon öncesi antrenmanlarda bulunmak üzere kısa sürede göreve birini getirmek istiyor.

Öne çıkan iki aday Ten Hag ve Mauricio Pochettino oldu, ancak iki hafta önce yaptığı resmi röportajla birlikte ilk adayın öne çıktığı anlaşılıyor.

52 yaşındaki menajer henüz bir anlaşmaya varmadı, ancak ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra bir sonraki daimi menajer olacağına dair artan bir umut var.

Ajax'a ödenecek 1,7 milyon sterlinlik tazminat paketi Manchester United adına pahalı değil. Öte yandan Pochettino ile anlaşılması durumunda PSG'ye ödenecek ücret 15 milyon sterlin.

Açıklama ne zaman?

United, sezon sonundan önce menajerlik kararı hakkında resmi bir açıklama yapmayı reddetmiyor ancak diğer kulübe saygılı olmaya dikkat ediyor.

Ajax şu anda oynanacak altı maçla Eredivisie'nin zirvesinde ve ikinci PSV Eindhoven'ın dört puan önünde bulunuyor.

Başka adaylar var mı?

Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui ve İspanya menajeri Luis Enrqiue, kulübün dört kişilik kısa listesindeki diğer iki adaydı.

Ancak Lopetehui geçen ay Sevila'da mutlu olduğu konusunda ısrar ederken, Enrique İspanya'yı Dünya Kupası'na hazırlıyor.

Thomas Tuchel mükemmel bir menajer olarak takdir edilse de, onun ulaşılabilir olabileceğine asla inanılmamış ve hiçbir yaklaşımda bulunulmamıştır.

Daha fazla okuma