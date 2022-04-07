Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden centilmenlik manzaraları

10 Nisan 2022 tarihinde saat 20.30’da Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünyanın en ateşli derbileri arasında yer alıyor.

Ezeli rakipler ebedi dostluklar sloganıyla hafızamızdaki yerini koruyan bu dev derbi, tarihinde pek çok centilmenliği de barındırıyor.

Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi’nde Adnan Işık, Şubat 2003 sayısında önemli belgeler ortaya koydu. Belgelere göre 1912 senesinde sarı kırmızılıların başkanı Ali Sami Yen ile sarı lacivertlilerin başkanı Hulusi Bey’in ortak takım kurma konusunda anlaştıkları ortaya çıkıyor.

Bir birleşme gerçekleşmese dahi bu iki kulübün Avrupa takımlarıyla yapacağı maçlarda birbirleriyle dayanışma içerisinde olacağı konusunda anlaşıyorlar.

Derbinin tarafları arasındaki kardeşliği ve dostluğu simgeleyen anlardan biri İslam Çupi tarafından gerçekleştirilmişti. İslam Çupi’nin verdirdiği pozda Fenerbahçeli Lefter Küçükonyandanis ve Galatasaraylı Metin Oktay el sıkışarak aynı futbol topuna ayaklarını koyuyorlar. Bu fotoğraf dev derbinin tarihinde sarsılmaz bir yer kaplıyor.

Sarı kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay jübile maçında sarı lacivertlilerin efsane ismi Can Bartu ile formalarını değiştirip seyircilere ve kamuoyuna çok anlamlı mesajlar vermişlerdi.

2009 senesinde oynanan derbide saha olaylar sebebiyle karışırken Roberto Carlos ve Lincoln’ün birbirlerine sarılarak olaylara uzaktan bakışları da hafızalardaki yerini koruyor.

Sarı kırmızılıların eski başkanı Özhan Canaydın’ın vefatından sonraki ilk derbide maça onunla ilgili bir pankartla çıkan sarı lacivertliler, Cimbom tribünlerinden yoğun bir alkış almışlardı. Özhan Canaydın rakiplerin gollerini alkışlamasıyla bilinen bir başkandı, bu da centilmenliğe çok güzel bir cevap olmuştu.

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2012’de Erzurum’da oynanan Süper Kupa Finali sonrasında Terim ve Melo, üzüntü yaşayan Alex de Souza’yı teselli ederlerken ekranlara yansımışlardı.

Sahada çukur oluştuğundan bilerek kaçırılan penaltılar, ezeli rekabetin ve derbilerin başlangıç dönemlerinde aynı evde kalan 2 takım futbolcuları, 1934 senesinde karma takımlarla Fenersaray adıyla oynanan hazırlık maçları, rakibinin kadrosu eksik olduğu için diğer tarafın maçı erteleme isteği...

Ezeli rakip ebedi dost bu iki rakip Fenerbahçe ile Galatasaray’ın arasındaki dev derbinin bir sonraki maçı merakla bekleniyor...