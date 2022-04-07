Teknik direktör Arrigo Sacchi, Atletico Madrid'in Diego Simeone yönetimindeki oyun stilini "sıkıcı" olarak nitelendirdi.

Bir zamanlar Atletico’yu yöneten Sacchi, Manchester City'nin bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Liga ekibini 1-0 yendiği maçta bu düşünceye kapıldı.

Ve Sacchi, Arjantinli hocanın başarılarına büyük saygı duysa da, oyun planlarını göze daha hoş getirmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyor.

Ne söylendi?

Sacchi, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Simeone son yıllarda birçok iyi sonuç elde etti.

“İtalya'da bir oyuncu olarak edindiği deneyimin onu bir koç olarak etkilediğine şüphe yok.

"Öncelikle gol yemeyin. Ve sonra ne olacağını görelim, bazı kişilerin yeteneklerine güvenelim ve en iyisini umalım.

"Atletico'nun kaliteli unsurlara sahip olduğu doğru, ancak oyuncu satın alıp çok para harcamak yerine paralarını, tarzlarını değiştirmek için harcasınlar.

“Kabul edelim ki bu oyun tarzı seyirci için sıkıcı. Taraftarlar güzellik ister, duygu ister. Elli metreden atılan bir uzun topun nasıl bir duygusu olabilir ki?” dedi.

Başarılı menajerden notlar

Sacchi, amacını vurgulamak için Euro 2000'den bir anekdotu hatırlattı ve İtalya'nın yarı finalde Hollanda'yı yenmesinin ardından Pele'nin eleştirel bir yorumunu ortaya koydu.

“Pele yanımdaydı ve ‘Sonunda penaltılarla kazandık, ancak tüm maçı kendi yarı savunmamızda geçirdikten sonra.’

“Pele bana 'Çok kötü' dedi. İyi oyuncularınız var ama futbol oynamayı bilmiyorsunuz.' Atletico da aynı şekilde davranıyor: defans, defans, defans."

Atletico'ya şans veriyor

Simeone'nin düzeninden hoşlanmamasına rağmen Sacchi, İspanyol ekibinin henüz yenilmediğini belirtiyor ve Pep Guardiola'nın Atletico’nun savunmasına karşı bir yedek plan eksikliğine işaret ediyor.

"Ancak, dürüst olmalıyız," diye devam etti. "İspanyollar ve City arasındaki maçlar henüz bitmedi. İkinci maçta her şey olabilir.

"Atletico'nun tek şutu yoktu. Evet, bu doğru, ancak City'nin çok fazla şansı yok. [Kevin] De Bruyne'in yapısı ve uygulaması çok güzel olan golü dışında, çok gol pozisyonu bulduklarını hatırlamıyorum.

“Onlar için bir meydan okumaydı, bu yüzden eğlenceli değildi. Atletico futbol oynamak istemiyordu, ama City'nin duvarı aşmak için daha fazlasını yapması gerekiyordu.”

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