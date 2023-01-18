Genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

NE OLDU? Garnacho'nun mevcut sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ve Telegraph, United'ın daha iyi bir anlaşma için oyuncuyla ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester'da bir çıkış yaşadı ve şimdiden 15 kez forma giyerek kulübün, onu uzun vadeli bir sözleşme yapmaya ikna etti.

Ancak Kırmızı Şeytanlar, bu konuda aceleci davranmıyor, çünkü geçmişte kötü bir tecrübeleri var.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid ve İtalyan devi Juventus'un genç oyuncu için yoğun bir ilgisi olmasına rağmen, United Garnacho ile yeni bir sözleşme yapacağına inanıyor.

Garnacho, bu dönem şimdiden iki gol ve dört asistle oynuyor ve birçok kişi tarafından geleceğin yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

VE DAHA FAZLASI: Manchester United, Adnan Januzaj ile geçmişte kötü bir tecrübe yaşayarak o dönemin genç yıldızıyla uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı.

Belçikalı yıldız adayı, David Moyes'in A takımına girdikten sadece iki ay sonra 2013'te beş yıllık sözleşme ile ödüllendirildi.

Ve kanat oyuncusu, sözleşmesinin sonunu Borussia Dortmund ve Sunderland'de kiralık olarak geçirirken büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Kırmızı Şeytanlar, bu durumunun tekrarlanmasını istemiyor ve Garnacho'yla sözleşme görüşmeleri yapmak için ağır davranıyor.

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BİLİYOR MUSUN? Garnacho (18 yıl 197 gün), Cumartesi günü oynanan ve Kırmızı Şeytanlar'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Premier Lig'deki Manchester derbisinde asist yapan en genç oyuncu oldu.

UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Erik ten Hag'ın ekibi, Çarşamba akşamı Premier Lig'de Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.

Garnacho ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un kadroda yer alması bekleniyor.