Premier Lig devi, astronomik bir ücrete aldığı yıldız oyuncusunu kadro dışı bırakarak gözdağı verdi.

NE OLDU? İngiliz milli oyuncu, Ten Hag'ın, antrenmanlardaki performansı nedeniyle Arsenal ile karşılaşacak kadrodan çıkarıldığını söylemesinin ardından kendisinin "günah keçisi" olarak kullanıldığını iddia etmişti.

Sancho o günden sonra sosyal medya paylaşımlarını sildi, ancak hâlâ kulüp tarafından cezalandırılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İngiliz oyuncu, ortaya çıkan bu gelişmelerin ardından kadro dışı bırakıldı.

BÜYÜK RESİM: United'ın, Sancho'nun dakiklik sorunlarından dolayı sinirlendiği ve onun, takım arkadaşlarından bir saat önce antrenmana gelmesi gerektiği bildirildi.

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Ayrıca Arsenal'e karşı alınan yenilginin ardından Ten Hag'a sert bir darbe vurmasının ardından kulüp oyuncuları ve teknik ekibinin ona daha da sinirlendiği iddia edildi.

NE DEDİLER?: Kulüpten yapılan açıklamada, "Jadon Sancho, takım disiplini sorunu çözülene kadar A takım kadrosundan çıkarılmıştır ve bireysel olarak antrenmanlarına devam edecektir" denildi.

Ve böylece Kırmızı Şeytanlar, 2021 yılı yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 85 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldızı kadro dışı bırakmış oldu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? United'ın cumartesi günü Brighton'la oynayacağı karşılaşmasında Sancho büyük olasılıkla sahaya çıkamayacak, çünkü ne kadar kadro dışında kalacağı henüz açıklanmadı.