- Hojlund, Manchester United'a imza attı
- 5+1 yıllık sözleşme imzaladı
- Erik ten Hag'ın yeni 9 numarası olacak
NE OLDU? Manchester United, Atalanta'dan Rasmus Hojlund ile 75 milyon euro bonservis ücreti karşılığında 5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar bu transfer için bonservisin yanı sıra 10 milyon euro da bonus ödeyecek.
BÜYÜK RESİM: 20 yaşındaki Danimarkalı forvet geçtiğimiz sezon 17 milyon euro bonservis bedeliyle Sturm Graz'dan Atalanta'ya transfer olmuştu. Atalanta ile 34 maça çıkan Hojlund, 10 gol, 4 asist kaydetti.
NE SÖYLENDİ? Hojlund hakkında övgü dolu sözlerle bahseden vatandaşı Christian Eriksen, PA Sport'a şunları söylemişti: "O güçlü bir dokuz numara. Onu geçen yıl milli takımda ilk gördüğümde ne kadar geliştiğini anladım."
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SIRADA NE VAR? Hojlund, 14 Ağustos'ta Wolverhampton'a karşı ilk Premier Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.