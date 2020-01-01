Manchester United 5 yıl sonra kaleyi tutturamadı!

Wolverhampton ile FA Cup'ta mücadele eden Manchester United, kaleye çektiği şutların hiçbirinde çerçeveyi tutturamadı.

FA Cup 3. Tur'unda Wolverhampton deplasmanında tur aradı. Mücadele golsüz sona ererken Kırmızı Şeytanlar 5 yıl sonra bir ilki gereçkleştirdi; Kaleye isabetli şut çekememe!

Premier Lig'deki konumlarından ötürü iki takım da FA Cup'ı öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. Kupayı kazanan 'ne direkt katılım hakkı edecek. Durum böyleyken ortaya oldukça zayıf ve keyifsiz bir maç çıkması herkesi şaşırttı.

İki takım da maç boyu 12'şer kez rakip kaleyi yokladı. 'in şutlarının 2'si çerçeveyi bulurken, Man United'ın ise bir şutu dahi kaleyi tutmadı. Bu mücadele Solskjaer'in Manchester United'ın başında olduğu süredeki en etkisiz maçıydı.

Haberin devamı aşağıda

Bu mücadelede Manchester United'ın hücum hattında Mason Greenwood şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca sahada kalırken Marcus Rashford son 20 dakikada Tahith Chong'un yerine oyuna dahil oldu.

Kırmızı Şeytanların bir sonraki maçı ise derbi. Manchester United ile , 7 Ocak'ta Lig Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek.