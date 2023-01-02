Manchester United, 2023 kulüp takviminin Ocak ayında eski yıldızları Cristiano Ronaldo'ya yer vererek büyük bir hata yaptı.

Ronaldo, kulüp takviminin Ocak ayında yer aldı

Portekizli, Morgan ile röportajının ardından kulüpten ayrılmıştı

Şimdi Al-Nassr için Suudi Arabistan'a gidiyor

NE OLDU? Manchester United, her yıl olduğu gibi bu yıl da kulüp takvimini yayınladı. Takvimde her ayı farklı bir oyuncu temsil ediyor. Kırmızı Şeytanlar, Ocak ayı için kulüpten ayrılarak Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını kullandılar.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı çarpıcı röportajının ardından kulüpten ayrıldı. Kırmızı Şeytanların sahipleri ve Erik ten Hag başta olmak üzere herkesi eleştiren Portekizli yıldız, şimdi yoluna Suudi Arabistan'da devam edecek.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr'ın bir sonraki maçı 5 Ocak'ta ancak Cristiano Ronaldo bu mücadelede yer almayabilir. 14 Ocak'taki Al-Shabab maçında oynaması daha muhtemel görünüyor.