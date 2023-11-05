Premier Lig devi Manchester United'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu, bir süreliğine ülkesine dönebilir.

NE OLDU? The Mirror'a göre Flamengo ile sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek olan Barbosa, Erik ten Hag'ın takımı için iyi bir hedef olarak ortaya çıktı.

Brezilyalı oyuncunun Ocak ayında yaklaşık 20 milyon £ (24,7 milyon $) karşılığında satışa sunulması bekleniyor. Habere göre, anlaşma kapsamında zor bir sezon geçiren Antony'nin Brezilya takımına kiralık olarak gidebileceği belirtildi.

Böylece Manchester United; Ajax'tan yaklaşık 100 milyon Euro'ya transfer ettiği Antony'yi 20 milyon Euro'luk forvetle bir yıllığına takas edecek.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Barbosa, Inter'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından hâlâ Avrupa futbolunda yer almak isteyen bir oyuncu. Santos'tan Serie A'nın güçlü takımına katıldıktan sonra 10 maça çıktı ancak sadece bir gol atabildi. United'ın bu kış, yıldız forvet için bir başka Serie A devi, AC Milan'la rekabet etmesi bekleniyor.

Manchester United tüm sezon boyunca formda kalma mücadelesi verdi; bir önceki sezon otuz gol atan Marcus Rashford, bu sezon United adına yalnızca bir kez gol attı. Alejandro Garnacho ve Anthony Martial da yalnızca birer gol atarken, Rasmus Hojlund üç gollük katkı sağladı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? United ve Antony, 8 Kasım Çarşamba günü Kopenhag'a karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi müsabakasını bekliyor.