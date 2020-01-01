FA Kupası

Manchester takımları turu farklı galibiyetlerle geçti

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(C) Getty Images / Goal
İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Manchester City ve Manchester United, rakiplerine şans tanımayarak son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.

Günün ilk maçında Manchester City, Championship ekiplerinden Fulham'ı konuk etti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 6. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında mücadeleyi 4-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

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Manchester City'nin gollerini 8. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 19. dakikada Bernardo Silva, 72 ve 75. dakikalarda Gabriel Jesus kaydetti.

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Manchester United işi ilk yarıda bitirdi

Kırmızı Şeytanlar, 4. turda deplasmanda Tranmere Rovers karşısına çıktı.

Konuk ekip, 10. dakikada Harry Maguire, 13. dakikada Diogo Dalot, 16. dakikada Jesse Lingard, 41. dakikada Phil Jones, 45. dakikada Anthony Martial ve 56. dakikada penaltıdan Mason Greenwood'un golleriyle maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golünü atan Harry Maguire, Manchester United forması altındaki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

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