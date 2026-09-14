Manchester United ile Manchester City arasındaki Manchester derbisinde (0-1) Phil Foden kırmızı kart görürken, Bruno Fernandes ise önemli bir tehlikeyi atlattı. Ancak hakem kararları açısından çok konuşulan tek pozisyon bu değildi. Erling Haaland’ın geçerli sayılan golünden önce tartışmalı bir ofsayt pozisyonu yaşandığı, Pro Ref tarafından da kabul edildi.

İngiliz hakemler birliği, Sky Sports'a yaptığı açıklamada hata yapıldığını ve golün ilk etapta ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından 0-1’lik golün haksız şekilde geçerli sayıldığını belirtti.

Josko Gvardiol topu Enzo Fernández’e doğru ortaladı ve Fernández ofsayt pozisyonundaydı. Arjantinli oyuncu topa kafayla vurmayı denedi ve bu nedenle Lisandro Martínez’i kendisini savunmak zorunda bıraktı. Böylece Haaland arka direkte tamamen boş kaldı ve Norveçli oyuncu topu ağlara gönderdi.

Hakem ekibi golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti, ancak VAR hakem Michael Oliver ile yardımcılarının kararını bozdu ve golü yine de geçerli saydı. Karşılaşmanın ardından Kırmızı Şeytanlar cephesinde büyük öfke vardı. Michael Carrick ve Martínez’in yanı sıra kulüp efsaneleri Roy Keane ile Gary Neville de memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Hakemler birliği Pro Ref de artık açıklama yaptı. Birlik, "Aynı atakta Enzo Fernández’in topa temas etmediği tespit edildi. Bu nedenle olası bir ofsayt pozisyonunun değerlendirilmesi öznel bir karar haline geldi" açıklamasında bulundu.

Hakemler birliği ardından hata yapıldığını kabul etti. "Ancak o anda VAR, onun pozisyonunun yaratabileceği muhtemel etkiyi fark etmedi ve saha kenarında inceleme tavsiye etmeliydi."

Birlik, "Bu akşam Manchester United ile temasa geçilerek, bizim görüşümüze göre bir değerlendirme hatası yapıldığını kabul ettik. Olay değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.