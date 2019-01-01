Manchester City'nin genç oyuncusu Brahim Diaz, Real Madrid yolunda

Real Madrid, Manchester City'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Brahim Diaz'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

İspanyol devi Real Madrid, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Manchester City'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Brahim Diaz'ı gündemine alan Real Madrid, transferi kısa sürede bitirecek.

14 yaşından beri Manchester City'de bulunan ancak A takımda forma giyme şansı bulamayacağını düşünen Brahim Diaz, Real Madrid'e gitmeyi çok istiyor.

Real Madrid, Brahim Diaz için Manchester City'ye 17 milyon euro bonservis ödeyecek ve oyuncunun kontratında bonus maddeleri de olacak.

19 yaşındaki genç oyuncu, Real Madrid'den yıllık 3,5 milyon euro kazanacak. Brahim Diaz, ofansif orta saha ve kanat bölgesinde görev yapıyor.