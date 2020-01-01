Manchester City'den Lionel Messi için yeni atak

Manchester City, ara transfer döneminde Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

, Ocak ayında Lionel Messi için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yaz ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek istemiş ancak bu talebi sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili hukuki gerekçeler nedeniyle gerçekleşmeyince Manchester City'nin de transfer girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Arjantinli yıldızın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol devi ayrıca çeşitli mali problemler nedeniyle maaş bütçelerinde kesintiye gidecek gibi görünüyor.

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The Sun'ın haberine göre Barcelona, İngiliz ekibinden gelecek olan 55 milyon euro civarındaki bir teklife sıcak bakıyor.

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'nin geçtiğimiz yazdan itibaren Barcelona'dan ayrılmak istemesi ve kulübün yaşadığı mali problemler, oyuncunun City'ye yönelmesini sağlıyor. İngiliz kulübü de efsane futbolcu için yeni bir transfer teklifi hazırlıyor.

Lionel Messi, Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünde başlayan yeni sezonda henüz iyi bir form grafiği yakalayamadı. Arjantinli oyuncu, şu ana kadar Barcelona forması ile çıktığı 10 maçta 4 gol kaydedebildi.