Transfer

Manchester City'den Ferran Torres için 27 milyon euro

Yorum()
Ferran Torres Manchester City GFX
Getty/Goal
İngiliz ekibinin, Valencia forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ferran Torres ile anlaşma sağladığı iddia edidi.

Manchester City, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

The Guardian'ın haberine göre İngiliz devi, La Liga ekiplerinden Valencia'da oynayan İspanyol sağ kanat oyuncusu Ferran Torres ile anlaşma sağladı.

Haberin devamı aşağıda

Manchester City'nin Torres transferi için Valencia'ya 27 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Valencia altyapısından yetişen Torres, bu sezon La Liga'da 34 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.

     

    Kapat