Manchester City'den Ferran Torres için 27 milyon euro
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Getty/Goal
Manchester City, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
The Guardian'ın haberine göre İngiliz devi, La Liga ekiplerinden Valencia'da oynayan İspanyol sağ kanat oyuncusu Ferran Torres ile anlaşma sağladı.
Manchester City'nin Torres transferi için Valencia'ya 27 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Valencia altyapısından yetişen Torres, bu sezon La Liga'da 34 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.