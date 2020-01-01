Manchester City'den Ferran Torres için 27 milyon euro

İngiliz ekibinin, Valencia forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ferran Torres ile anlaşma sağladığı iddia edidi.

, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

The Guardian'ın haberine göre İngiliz devi, ekiplerinden 'da oynayan İspanyol sağ kanat oyuncusu Ferran Torres ile anlaşma sağladı.

Haberin devamı aşağıda

Manchester City'nin Torres transferi için Valencia'ya 27 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Daha fazla takım

Valencia altyapısından yetişen Torres, bu sezon La Liga'da 34 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.