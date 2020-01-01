Manchester City'den açıklama: Soruşturma süreci kusurludur

Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen İngiliz ekip, resmi açıklama yayınladı.

UEFA, 'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Verilen bu kararla 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacak İngiliz ekip, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Bu karar bizi hayal kırıklığına uğratsa da şaşırtmamıştır. 2018 yılının Aralık ayında daha soruşturma başlamadan UEFA Başmüfettiş'i nasıl bir ceza verileceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. UEFA tarafından açılan, UEFA tarafından yürütülen bu dava yine UEFA tarafından sonuca bağlanmıştır. Kulübümüz ilk fırsatta CAS'a başvuracaktır" ifadeleri yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna adını yazdıran Manchester City, çeyrek finale yükselmek için İspanyol ekip 'le karşı karşıya gelecek.