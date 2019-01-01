Joleon Lescott: "Fernandinho yerine alınması gereken isim Ndombele"

Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Joleon Lescott, Ndombele'nin orta saha takviyesi için en ideal isim olduğuna inanıyor.

'nin eski savunma oyuncularından Joleon Lescott, ilerleyen senelerde Fernandinho'nun alternatifi olarak en iyi seçeneğin forması giyen Tanguy Ndombele olacağını düşünüyor.

Brezilyalı oyuncunun 33 yaşına gelmesi sebebiyle aynı bölgeye alternatif bir transfer yapılması gerektiğini düşünen Lescott, bu nedenle Manchester City yönetimine tavsiyede bulundu.

SportingBet'e konuşan eski oyuncu, "Ndombele şu anda Manchester City ve Pep Guardiola için kusursuz bir parça olabilir. O kesinlikle zamanı geldiğinde Fernandinho yerine alınması gereken ilk isim. City'nin ilk hedefi Ndombele olmalı." açıklamalarını yaptı.Fransız oyuncunun takıma bu sene katılması halinde Fernandinho'nun tecrübelerinden de faydalanacağını düşünen Lescott, onun birkaç sene içinde çok daha fazla gelişeceğini düşünüyor.

Manchester City'li eski oyuncunun alınmasını istediği bir başka isim ise Aaron Wan Bissaka. Joleon Lescott, 'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusunun ilerleyen dönemlerde çok daha fazla gelişim göstereceğini düşünüyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, Wan Bissaka hakkında, "Aaron henüz kariyerinin başında olan hevesli ve yetenekli bir oyuncu. Bu sezon Crystal Palace'da gösterdiği performans çok başarılı. Birkaç sene içinde diğer büyük takımlar da onu kadrosuna katmak isteyecektir. Sonuçta o kariyerinin devamında büyük kulüplerde oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu." açıklamalarını yaptı.

Joleon Lescott, Manchester City'nin takıma katması gereken iki oyuncu hakkında konuşurken, aynı zamanda 'in orta saha oyuncu Isco'nun ise neden alınmaması gerektiğini belirtti.

Eski savunma oyuncusu, Isco'nun kendini kanıtlamış bir futbolcu olduğunu ve takımın başına yeniden Zinedine Zidane'ın gelmesi sebebiyle İspanyol oyunucunun takımdan ayrılmak istemeyeceğini düşünüyor.

İngiliz eski oyuncu Isco hakkında, "O gerçekten muhteşem bir oyuncu ve Pep Guardiola ile birlikte halen kendini geliştirebilir. Fakat burada tıpkı Riyad Mahrez gibi forma bulma şansı olmayabilir. Bu sebeple uyum sıkıntısı çekebileceğini düşünüyorum." açıklamalarını yaptı.