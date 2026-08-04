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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Manchester City yıldızı, Real Madrid'e kapıyı kapattı

Transfers
Real Madrid
M.City
R. Dias
İspanya
İngiltere
Portekiz

Karar artık netleşti

Portekizli savunmacı Ruben Dias'ın geleceği, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle ismi anıldıktan sonra geçtiğimiz haftalar boyunca spekülasyonların odağı oldu.

Söylentiler kendisini İspanyol kulübüyle ilişkilendirmeyi sürdürürken, yeni sezon başlamadan önce oyuncunun rotasına dair tablo netleşmeye başladı.

"The Athletic" sitesi, Real Madrid'in bu yaz kendisini kadrosuna katmakla ilgilenmesine rağmen Dias'ın en az bir sezon daha Manchester City'de kalmaya yöneldiğini aktardı. Portekizli millî oyuncunun sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor ve Manchester City'ye bir sezon daha uzatma seçeneği tanıyan bir madde içeriyor.

Site, Dias'ın önümüzdeki sezon teknik direktör Enzo Maresca'nın kadrosunda; Josko Gvardiol, Marc Guehi'nin yanı sıra yükselen ikili Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis ile birlikte büyük olasılıkla temel taşlardan biri olacağını ekledi.

Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyordu ve bu doğrultuda Fransız Ibrahima Konate'yi Liverpool ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattı; ayrıca İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı da transfer etti.

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