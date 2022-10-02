İngiliz yıldız, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmaya kararlı...

NE OLDU? Manchester derbisinde attığı 3 golle Foden, Manchester City formasıyla tüm müsabakalardaki 51. golüne ulaştı.

Genç yıldız, yaşına rağmen harika bir gol sayısına ulaştı ve bunun yanında takımına oyun içerisinde büyük bir katkı sunmayı da ihmal etmedi.

BÜYÜK RESİM: Sadece 22 yıl ve 127 günlük olan Foden, Pep Guardiola yönetiminde 51 gollük bir sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

Ve İngiliz yıdız böylece, dünya futbolunun süperstarı Lionel Messi'yi (22 yıl 162 gün) geride bıraktı.

DAHA FAZLASI: Manchester derbisinde Foden, attığı 3 golle maça Haaland ile beraber damga vuran isimlerden birisi oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

FODEN İÇİN SIRADA NE VAR? Foden, Manchester City'ye daha uzun yıllar gol ve asist katkısında bulunmaya devam edebilecek.

Ancak, kısa vadede Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferini gözüne kestirmiş gibi görünüyor.