City'nin yıldızı Bernardo Silva, Haaland'ın şimdilik Lionel Messi'ye meydan okuyamayacağını belirtti.

NE OLDU? Haaland, ilk sezonunda bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olarak rekor kırdı ve İngiliz futboluna hızlı bir başlangıç yaptı.

Şu ana kadar, toplamda kulübü için 47 maçta 51 gol attı ve şüphesiz sadece İngiltere'de değil, dünya çapında da en iyi performans gösteren oyunculardan biri konumunda bulunuyor.

Yine de takım arkadaşı Silva, Haaland'ın bu yıl Ballon d'Or için Messi'ye meydan okumaya hala hazır olmadığını düşünüyor.

Norveçli oyuncunun, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bu durumun değişebileceğine de vurgu yapıyor.

NE SÖYLEDİLER: France Football'a konuşan Silva, "Haaland Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Ballon d'Or konusunda güçlü bir noktaya gelir. O, şimdilik bu konuda Messi'ye rakip olamaz.

"Ancak, Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Vinicius Jr. da bu ödülün önemli bir adayı olabilir.

"Genel olarak, bu yarışın Messi ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan oyuncu arasında gidip geleceğini düşünüyorum.

"Fakat ben, şimdilik oyumu Lionel Messi'den yana kullanıyorum" dedi.

BÜYÜK RESİM: Messi, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 38 maçta 20 gol attı ve 19 asist yaptı.

Arjantin ile 2022 yılındaki Dünya Kupası'nda zafere ulaşırken 7 gol katkısında bulundu ve kariyerinde ikinci kez Altın Top kazandı.

Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmış olması ve şu anda forma giydiği PSG ile Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna yürüyor olması onu, Ballon d'Or konusunda en önemli favori yapıyor.

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ERLING HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Haaland, Pazar günü Premier Lig'de Manchester City ile Everton'ın karşı karşıya geleceği maçta rekorunu geliştirmeyi umuyor.