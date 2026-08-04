Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, transfer piyasasında hâlâ yapması gereken ciddi bir iş olduğunu düşünüyor ve takımını güçlendirmek amacıyla kulüp yetkilileriyle düzenli olarak temas hâlinde.

Manchester City, geçen ay Nottingham Forest ve İngiltere yıldızı Elliot Anderson'ı kadrosuna katmak için kulüp rekoru olan 116 milyon sterlinlik bir transferi tamamlayarak Premier Lig'deki rakiplerine bir mesaj gönderdi.

Bu transfer, Pep Guardiola'nın yaz başında Etihad Stadyumu'nda on yıl süren parlak dönemine perde indirmesinin ardından, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Maresca döneminin ilk transferi olarak takıma katılmasına sahne oldu.

Ancak yaz transfer döneminin sona ermesine bir aydan az bir süre kala Anderson, Manchester City'nin ilk takım kadrosuna yapılan tek takviye olmaya devam ediyor ve iki yıl boyunca Premier Lig şampiyonluğu kazanılamamasının ardından taraftarların daha fazla takviye için sabrı giderek tükeniyor.

Bu arada Bernardo Silva, John Stones, Nathan Ake ve Manuel Akanji'nin Manchester'ın mavi yarısından ayrılmasına izin verildi; böylece bu oyuncular Guardiola'nın ardından kapıdan çıkarak beraberlerinde büyük miktarda tecrübeyi de götürdüler.

Bazı basın raporları, Manchester City'nin Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto ile aktif olarak bir anlaşma yapmaya çalıştığını belirtti; bu oyuncuyu Maresca elbette Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemden çok iyi tanıyor.

Manchester City'nin, Milan ile de adı anılan Portekizli millî oyuncu için Chelsea'nin talep ettiği 70 milyon sterlini karşılamaya hazır olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Maresca, Manchester City'nin Seul'de Kore Ligi Yıldızlar Takımı ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında şöyle konuştu: "Neyse ki bu, çok fazla şey yapmaya ihtiyaç duymayan bir takım."

"Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Aynı zamanda, zaten bildiğimiz gibi kulüp, tecrübe açısından Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Ake) gibi önemli oyuncularını ve başka oyuncuları kaybetti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla kesinlikle yapmamız gereken şeyler var."

Manchester City'nin başka herhangi bir oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna Maresca şu yanıtı verdi: "Hayır, şu anda değil."

Şöyle belirtti: "Yapılması gereken şeyler olduğunu söylememin nedeni, transfer döneminin açık olması; ve açık olduğunda her şey olabilir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, henüz sadece ağustos ayı, sonra eylülde kapandığında durum tamamen farklı olacak."

Maresca, taraftarları rahatlatmaya özen göstererek olası gelecek ve ayrılık transferlerini görüşmek üzere Manchester City'nin futbol direktörü Hugo Viana ve icra kurulu başkanı Ferran Soriano ile her gün temas hâlinde olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam şunları ekledi: "Hugo burada, Ferran da burada."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sadece bir şey yapmaya ihtiyacımız olup olmadığını görmek için günü gününe konuşmaya çalışıyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dediğim gibi, kesinlikle yapmamız gereken şeyler var, ama her gün temas hâlindeyiz."











