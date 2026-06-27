Manchester City yeni bir transferi resmen tamamladı

Manchester City, gelecek vaat eden Fransız kanat oyuncusu Mathis Ditorbet’in Troyes kulübünden 25 milyon avroya transferini tamamladı. Bu transfer, oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak Monaco’ya kiralanmasına zemin hazırlıyor ve City Futbol Grubu’nun genç yetenekleri geliştirme stratejisini yansıtıyor.

Fransız birinci ligine yeni yükselen ve City Grubu’na üye olan Troyes kulübü, bugün Cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada, 19 yaşındaki forvetinin İngiliz kulübüne transferini duyurdu ve böylece geçen Mayıs ortasından beri oyuncunun geleceği hakkında dolaşan spekülasyonlara son verdi.

Detourbet, Troyes’un Fransız İkinci Ligi şampiyonluğunu kazanarak üst lige geri dönüşünü sağlayan olağanüstü sezonun en öne çıkan yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Genç kanat oyuncusu, ligde 3 gol ve 6 asistle takıma katkı sağladı.

Bu transfer, City Grubu’nun dünya çapındaki kulüpleri arasında oyuncu transferi yapma konusundaki olağan politikası kapsamında gerçekleşiyor. Detorbet, Troyes’tan Manchester City’ye geçtikten sonra, Fransa’nın en üst liginde daha fazla deneyim kazanmak üzere doğrudan Monaco’ya kiralanacak.

Detorbet’in kiralık olarak Monaco’ya katılması, oyuncunun en üst seviyede kendini kanıtlaması için altın bir fırsat sunacak. Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ise önümüzdeki sezon boyunca göstereceği performansa göre oyuncunun nihai geleceğine karar verecek.