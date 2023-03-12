Norveçli golcü, takımı adına ihtiyaç duyulan anlarda sahneye çıkmaya devam ediyor.

NE OLDU? Haaland, Premier Lig mücadelesinde Crystal Palace'a karşı sinir bozucu bir maç geçirdi, ancak takımının kazandığı penaltıyı gole çevirerek taraftarlarını sevindirdi.

Norveçli golcü maçın ardından penaltıyı kullandığı sırada ne yaptığından bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Haaland, "Penaltıyı atmadan önce kaleye baktım, başka nereye bakabilirim ki?

“Kaleciye bakmama gerek yok, nefes aldım ve sadece o anın içinde kalmak için uğraştım.

"Sonuçta bizim için önemli olan her şey üç puan, puanları toplamaya devam etmek için maçları kazanmamız gerekiyor” diyerek penaltı kullanma şekliyle ilgili ipucu verdi.

BÜYÜK RESİM: City, şampiyonluk yarışının içinde mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Ligde peşinde oldukları Arsenal, Pazar günü Fulham deplasmanına çıkacak ve Guardiola’nın ekibi,maç fazlasıyla puan farkını ikiye indirdi.

VE DAHA FAZLASI: Haaland, şampiyonluk için Topçular'la amansız mücadelenin tadını çıkarıyor ve City'nin Selhurst Park'taki gibi maçlardan keyif alıyor.

Her maç bir mücadele, biz kazanıyoruz ve gerçekten mutluyum" diye ekledi.

"Eğleniyorum, burası İngiltere, her saniyesinden zevk alıyorum, bu mücadelenin içinde olmak güzel."

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BİLİYOR MUSUN? Crystal Palace, (2003-04'ten bu yana) Premier Lig'de üst üste üç maçta rakip kaleye isabeti şut çekemeyen ilk takım oldu.

MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın takımı, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig'i konuk edecek.

City, Almanya’da oynanan ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.