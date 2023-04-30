Portekizli oyuncu Bernardo; Ronaldo ve Haaland arasındaki benzerliklere değindi.

NE OLDU? Haaland bu sezon harika bir performans sergiliyor ve Mohamed Salah'ın Premier Lig gol rekorunu kırarak 33 gol attı ve henüz oynayacağı 9 maç daha var.

City'den takım arkadaşı Silva; formuyla alkış alan Haaland ile şu anda Al-Nassr'da oynayan Ronaldo'nun saha içerisinde benzer oyuncular olduğunu vurguladı.

NE SÖYLEDİLER: Daily Mirror'a konuşan Silva, "Umarım Erling Ballon d'Or'u kazanır, çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan.

"Ve umarım bu yıl kazanır; çünkü onun bu ödülü kazanması, bizim Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız anlamına gelir.

"Erling ve Cristiano farklı kişilikler. Onlar çok farklı adamlar. Ancak saha içerisinde benzerlik bulabileceğinizi düşünüyorum.

"Ceza sahası içindeyken Erling'de gol atma açlığı var ve bu özellikle tam anlamıyla bir Cristiano Ronaldo özelliğidir. Gol koklama özellikleri tıpatıp aynı!

"Top kaleye yaklaştığında, her zaman orada ve topun düşeceği yeri koklama yeteneğine sahip. Cristiano da böyle ve aralarında bu tip benzerlikler var.

"Bunun dışında farklı oyuncular ve farklı insanlar. Ancak takıma yardımcı olmak için gol atma istekleri çok benzer" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun en üretken sezonu, 2014-15 sezonunda Real Madrid için 61 gol atmasıyla gerçekleşti.

Haaland bunu pekala geride bırakabilir, çünkü şu anda 49 golü var ve Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali de dahil olmak üzere toplamda 10 maça daha çıkacak.

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SIRADA NE VAR? Pazar günü Fulham ile karşılaşacak olan City, alacağı galibiyetle Premier Lig tablosunun zirvesine yükselebilir, çünkü şu anda iki eksik maçıyla lider Arsenal'in iki puan gerisinde bulunuyorlar.