Arjantinli eski yıldız Agüero, hakeme yönelik ağır küfürler savurdu.

NE OLDU? 16 Nisan'da Independiente ile Racing arasındaki bir derbi maçında, hakemin verdiği penaltıdan sonra Agüero, sinirlerine hakim olamadı.

Kariyerine Independiente'de başlayan Arjantinli eski golcü, karara öfkelendi ve Twitch yayınında canlı bir oturum sırasında hakeme küfürler yağdırdı.

"Nasıl olur! Bu s"ktiğimin hakemin adı ne? Yael Falcon Perez. Beni dinle Yael Falcon, bu hakem tam bir felaket... Penaltı dediğin şey dışarıda başlar ve içeride biter.

"Gerçek şu ki bu bu son derece salakça bir karar!"

BÜYÜK RESİM: AS'ın haberine göre futbolcu Sporda Şiddeti Önleme Kurumu tarafından soruşturma altına alındı.

Ajans Başkanı Eduardo Aparicio, "Uluslararası düzeyde Independiente taraftarı olarak tanınan eski futbolcu Sergio Leonel Aguero'nun söz konusu maçta hakem Yael Falcon Perez'e ilişkin yaptığı misafir kulüp lehine bir penaltıya yol açan tartışmalı kararına olan hakaretleri basına yansıdı.

"Yönlendiren makama yönelik saldırgan ve küçük düşürücü yorumlarının, spor güvenliğine ilişkin mevcut düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu ve şiddeti kışkırtmak olarak yorumlanabileceğini belirtmek gerekir.

"Hakem Yael Falcon Perez ve ailesi tarafından alınan tehditler ve annesinin evinin yakınlarında patlayan işaret fişekleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

VE DAHA FAZLASI: Agüero, İsveçli forvetin Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanamayacağını iddia etmesinin ardından bu yılın başında Zlatan Ibrahimovic'e de sert bir saldırı başlatmıştı.

Geçmişte de çevrimiçi yorumları nedeniyle kendisini tartışmaların ortasında bulduğu için bu tip olaylara pek de yabancı değil.

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SIRADA NE VAR? Agüero, suçlamalara henüz kamuya açık bir şekilde yanıt vermedi ve yorumları nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.