Sergio Agüero, kendisini Barcelona'dan emekli olmaya zorlayan sağlık sorununu tartışırken Manchester City efsanesi, artık kalbinin "düzgün çalışmıyormuş” gibi hissettiğini itiraf ediyor.

Arjantinli eski oyuncu, İngiliz futbolunda unutulmaz geçen 10 yıl boyunca rekor kıran bir gol makinesi olarak en iyi bitirici forvetlerden birisiydi.

2021 yazında, serbest oyuncu statüsünde Etihad Stadyumu’ndan ayrılarak Nou Camp’ın yolunu tuttu.

Ancak, göğsündeki rahatsızlığın ardından ekim ayında hastaneye kaldırıldı ve 15 Aralık'ta kramponlarını asmak zorunda kaldı. Agüero, büyük bir üzüntü içerisinde futbol hayatını noktaladı.

Ne söylendi?

Sevdiği ve zirveye ulaştığı bir meslekten ayrılmak zorunda kaldıktan sonra mevcut yaşam kalitesini tartışan Agüero, Twitch'te şunları söyledi:

“Sprint yapmak istiyorum, bir anda hareketlenmek istiyorum.

“Ancak, kalbimin düzgün çalışmadığını hissediyorum.”

Sergio Agüero'ya ne oldu?

33 yaşındaki eski oyuncu, kariyerindeki son maça 30 Ekim 2021'de Alaves karşısında çıktı.

Agüero, maçın 42. dakikasında devam edecek durumda olmadığının anlaşılmasının ardından oyundan alındı.

Yüksek profilli bir transfer olarak Barcelona’ya gelen Agüero, sadece beş maçta forma giyebildi. Arjantinli yıldız, kalbindeki rahatsızlığın ardından Katalonya’da çok kısa bir süre kalabildi.

Agüero’ya, kardiyak aritmi teşhisi konuldu. Kariyerini noktalamak zorunda olan Arjantinli futbolcu; Premier Lig, FA Cup, Lig Kupası, Avrupa Ligi ve Copa America kupalarında oynarken 260’ı City’de olmak üzere 385 gol kaydetti.

Agüero, sağlık durumu hakkında başka neler söyledi?

Arjantinli yıldız, başlangıçta sağlık korkusunu nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşündüğünü söylerken çok geçmeden durumun ne kadar ciddi olduğunu fark etti.

Agüero konuyla ilgili, "İlk 15 gün çok zor günler geçirdim.

"Olay olduğunda, hiçbir şey olmadığını ve iyi olacağımı düşündüm.

Ancak; hastaneye geldiğimde ve beni etrafımda bir sürü monitörle küçük bir odada tek başıma bıraktıklarında, bir şeylerin ters gittiğini anladım.

"Ve iki gün hastanede kaldıktan sonra gerilmeye başladım. İşte o zaman, futbol hayatımın bitebileceğini düşündüm” dedi.

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