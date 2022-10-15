Taraftarlar, İspanyol menajerin kızı ve Norveçli golcülerinin bir arada olmasını istiyor.

Manchester City taraftarları, Pep Guardiola'nın kızının son Instagram gönderisinden oldukça etkilendi ve ona ilginç bir teklifte bulundular.

Taraftarlar, yaptıkları yorumlarda İspanyol hocanın kızına, Erling Haaland ile evlenmesi için çağrı yaptılar.

Ne oldu?

21 yaşındaki Maria Guardiola, bu hafta 413.000 sosyal medya takipçisi olduğu hesabına birkaç fotoğraf yükledi.

Londra'da arkadaşlarıyla kahve içerken bir fotoğrafını paylaşan Maria, büyük bir ilgi gördü.

Kameraya yabancı olmayan model, birkaç farklı poz verdi ve arkadaşlarından birinin birden fazla açıdan çekim yapmasını sağladı.

Böylece taraftarlar babasının gözbebeği olan Maria'yı, bu sezon performansının zirvesinde olan 22 yaşındaki Haaland ile yakıştırdılar.

Ne söylendi?

Bir City taraftarı, ikisini bir arada görmek istiyor ve şu yorumlarda bulundular: "Erling Haaland ile evlen, böylece bir taktik dehası olan bebek Haaland'ımız olabilir.

"Lütfen, onunla evlen ve beraber olun."

Bir diğeri ise oldukça tuhaf bir şekilde şöyle yazdı: "Babası gibi güzel."

Görünüşüyle ​​ilgili de yorumlar vardı, "çok güzel ve çekicisin" ve "her zaman çok güzel Maria" gibi...

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Ne yapıyor?

Maria, yazı Barcelona'da geçirdikten sonra şu anda Londra'da yaşıyor. Kısa süre önce, geçen ay bir mayo defilesinde bulunarak model kariyerine başladı.

Daha önce Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli ile romantik bir ilişki içindeydi.

İkili geçen yıl birlikte görüldü, ancak o zamandan beri Alli ve Maria çifti bir arada görünmüyor.