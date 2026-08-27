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Çeviri:

Manchester City sayesinde Barcelona'ya mali rahatlama

Transfers
La Liga
Barcelona
N. Gonzalez
Newcastle United
M.City
Premier Lig
İspanya
İngiltere

Barcelona kulübü, Nico Gonzalez'in Manchester City'den Newcastle'a, değeri 56 milyon avroya ulaşabilecek ve buna ek olarak 4,6 milyon avroluk bonuslar içeren bir transferle geçmesinden yararlandı.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın FIFA'ya bağlı dayanışma programı sayesinde bir mali gelir elde edeceğini ve bu programın oyuncunun yetiştirilme haklarının %5'inin dağıtılmasını öngördüğünü aktardı.

Bu mekanizma, oyuncunun 12 ile 23 yaş arasındaki yetişme sürecine katkıda bulunan kulüplere uygulanıyor. 

24 yaşındaki Nico Gonzalez, bu dönemde Valencia'ya kiralık olarak gitmeden ve ardından kalıcı olarak Porto'ya ayrılmadan önce Barcelona bünyesindeydi.

Portekizli O Jogo gazetesine göre Barcelona 1,9 milyon avro alacak; buna karşılık Porto'ya 560 bin avro ve Valencia'ya 280 bin avro düşecek. 

Nico Gonzalez, Barcelona'dan ayrılmasından bu yana Katalan kulübüne 25,4 milyon avro kazandırdı; bunun 8,5 milyon avrosu başlangıçta Porto'ya transferinin bedeli, 15 milyon avrosu Barcelona'nın onun Manchester City'ye transferinden elde ettiği tutar ve şimdi de dayanışma programı haklarından gelen ek 1,9 milyon avro.

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